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ГПС распространила информацию о провокации Армении на границе с Азербайджаном

ГПС распространила информацию о провокации Армении на границе с Азербайджаном Вместе с провокациями в Кяльбаджарском и Лачинском направлениях военные подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку совершить провокацию в направлении Зангиланского района государственной границы. Об этом Report сообщили в Государств
Армия
13 сентября 2022 г. 11:46
ГПС распространила информацию о провокации Армении на границе с Азербайджаном

Вместе с провокациями в Кяльбаджарском и Лачинском направлениях военные подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку совершить провокацию в направлении Зангиланского района государственной границы.

Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС).

Было отмечено, что подразделения ГПС решительно пресекли попытки провокаций и нанесли сокрушительные удары по армянским военным формированиям: "После этого противник отступил с большими потерями".

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Версия на английском языке State Border Service releases information about Armenia's provocation 
Версия на азербайджанском языке DSX Ermənistanın Azərbaycanla sərhəddə törətdiyi təxribatla bağlı məlumat yayıb

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