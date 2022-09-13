ГПС распространила информацию о провокации Армении на границе с Азербайджаном

Вместе с провокациями в Кяльбаджарском и Лачинском направлениях военные подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку совершить провокацию в направлении Зангиланского района государственной границы.
Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС).
Было отмечено, что подразделения ГПС решительно пресекли попытки провокаций и нанесли сокрушительные удары по армянским военным формированиям: "После этого противник отступил с большими потерями".
ГПС распространила информацию о провокации Армении на границе с АзербайджаномГПС распространила информацию о провокации Армении на границе с Азербайджаном Вместе с провокациями в Кяльбаджарском и Лачинском направлениях военные подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку совершить провокацию в направлении Зангиланского района государственной границы. Об этом Report сообщили в Государств
Армия
13 сентября 2022 г. 11:46
https://static.report.az/photo/5d276211-e508-3452-b8f0-a06f26b9a8f1.jpg
Вместе с провокациями в Кяльбаджарском и Лачинском направлениях военные подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку совершить провокацию в направлении Зангиланского района государственной границы.
Версия на английском языке State Border Service releases information about Armenia's provocation
Версия на азербайджанском языке DSX Ermənistanın Azərbaycanla sərhəddə törətdiyi təxribatla bağlı məlumat yayıb