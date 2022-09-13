ГПС распространила информацию о провокации Армении на границе с Азербайджаном

ГПС распространила информацию о провокации Армении на границе с Азербайджаном

Вместе с провокациями в Кяльбаджарском и Лачинском направлениях военные подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку совершить провокацию в направлении Зангиланского района государственной границы. Об этом Report сообщили в Государств

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Вместе с провокациями в Кяльбаджарском и Лачинском направлениях военные подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку совершить провокацию в направлении Зангиланского района государственной границы.



Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС).



Было отмечено, что подразделения ГПС решительно пресекли попытки провокаций и нанесли сокрушительные удары по армянским военным формированиям: "После этого противник отступил с большими потерями". Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке State Border Service releases information about Armenia's provocation