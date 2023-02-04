О нас

ГПС: Предотвращена контрабанда более 18 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

ГПС: Предотвращена контрабанда более 18 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан Сотрудники погранзастав "Горадиз" и "Гёйтепе" пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) предотвратили контрабандный ввоз 18 кг 610 г наркотических средств из Ирана в Азербайджан.
Армия
4 февраля 2023 г. 10:54
ГПС: Предотвращена контрабанда более 18 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

Сотрудники погранзастав "Горадиз" и "Гёйтепе" пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) предотвратили контрабандный ввоз 18 кг 610 г наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий 2 февраля в 11:45 на служебной территории погранзаставы, расположенной недалеко от села Деман Ярдымлинского района, были обнаружены и изъяты 3 кг 310 г наркотических веществ (марихуана и опиум). 3 февраля в 03:50 на служебной территории погранзаставы, расположенной недалеко от села Газахлар Физулинского района, были обнаружены и изъяты 15 кг 300 г марихуаны.

По обоим фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоDSX: "İrandan Azərbaycana 18 kq-dan artıq narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb"

Самое важное

Путешественник из Германии: Посещение освобожденных территорий- уникальный шанс
Путешественник из Германии: Посещение освобожденных территорий- уникальный шанс
4 февраля 2023 г. 11:01
Попытки некоторых западных кругов и армянского лобби преуменьшить значение Азербайджана для Европы провалились - МНЕНИЕ
Попытки некоторых западных кругов и армянского лобби преуменьшить значение Азербайджана для Европы провалились - МНЕНИЕ
4 февраля 2023 г. 10:49
Награждены лица, участвовавшие в предотвращении террористического акта против посольства Азербайджана в Иране
Награждены лица, участвовавшие в предотвращении террористического акта против посольства Азербайджана в Иране
3 февраля 2023 г. 16:05
Азербайджан подпишет протокол международной конвенции о полной отмене смертной казни
Азербайджан подпишет протокол международной конвенции о полной отмене смертной казни
3 февраля 2023 г. 12:16
Президенты Азербайджана и Румынии выступили с заявлениями для прессы
Президенты Азербайджана и Румынии выступили с заявлениями для прессы
2 февраля 2023 г. 22:10
Румыно-азербайджанское сотрудничество выходит на новый этап
Румыно-азербайджанское сотрудничество выходит на новый этап
2 февраля 2023 г. 21:06
Президент: Мы предпримем дополнительные шаги для диверсификации торгового оборота с Румынией
Президент: Мы предпримем дополнительные шаги для диверсификации торгового оборота с Румынией
2 февраля 2023 г. 20:54
В Баку дан официальный прием в честь президента Румынии
В Баку дан официальный прием в честь президента Румынии
2 февраля 2023 г. 20:51
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева и президента Клауса Йоханниса в расширенном составе
ФотоСостоялась встреча президента Ильхама Алиева и президента Клауса Йоханниса в расширенном составе
2 февраля 2023 г. 19:10
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Румынии один на один
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Румынии один на один
2 февраля 2023 г. 18:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi