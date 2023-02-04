ГПС: Предотвращена контрабанда более 18 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

Сотрудники погранзастав "Горадиз" и "Гёйтепе" пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) предотвратили контрабандный ввоз 18 кг 610 г наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

Сотрудники погранзастав "Горадиз" и "Гёйтепе" пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) предотвратили контрабандный ввоз 18 кг 610 г наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий 2 февраля в 11:45 на служебной территории погранзаставы, расположенной недалеко от села Деман Ярдымлинского района, были обнаружены и изъяты 3 кг 310 г наркотических веществ (марихуана и опиум). 3 февраля в 03:50 на служебной территории погранзаставы, расположенной недалеко от села Газахлар Физулинского района, были обнаружены и изъяты 15 кг 300 г марихуаны.

По обоим фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.