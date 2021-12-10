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ГПС выясняет причины смерти военнослужащего

ГПС выясняет причины смерти военнослужащего 10 декабря около 10:30 в воинской части отдельной пограничной дивизии "Газах" Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС), предположительно, из-за сердечного приступа внезапно ухудшилось состояние военнослужащего-сверхсрочника
Армия
10 декабря 2021 г. 12:31
ГПС выясняет причины смерти военнослужащего

10 декабря около 10:30 в воинской части отдельной пограничной дивизии "Газах" Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС), предположительно, из-за сердечного приступа внезапно ухудшилось состояние военнослужащего-сверхсрочника старшего сержанта Мамедзаде Пярвиза Баба оглу 1995 г.р.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

П.Мамедзаде незамедлительно госпитализировали в центральную больницу Газахского района, однако он скончался по дороге. В настоящее время выясняются причины смерти военнослужащего.

Руководство ГПС выражает глубокие соболезнования семье и близким военнослужащего.

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