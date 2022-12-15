О нас

ГПС: Азербайджанские пограничники не открывали огонь по позициям армян

ГПС: Азербайджанские пограничники не открывали огонь по позициям армян "Азербайджанские пограничники не открывали огонь по позициям армян".
Армия
15 декабря 2022 г. 13:30
ГПС: Азербайджанские пограничники не открывали огонь по позициям армян

"Азербайджанские пограничники не открывали огонь по позициям армян".

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Азербайджана.

Было отмечено, что информация, распространенная Министерством обороны Армении о том, что 15 декабря в 01:10 подразделения пограничных войск ГПС, расположенные в направлении населенных пунктов Кёл-Гышлак и Раздере Зангиланского района, якобы открыли огонь по позициям противника в направлении населенного пункта Кильсякянд Кафанского района, не соответствует действительности.

"Мы категорически опровергаем эту ложную информацию и заявляем, что эта дезинформация является очередной провокацией министерства обороны Армении", - отмечается в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке DSX: "Azərbaycanlı sərhədçilər ermənilərin mövqelərinə atəş açmayıb"

Другие новости из категории

Проходит церемония прощания с военнослужащим, погибшим при подрыве на мине в Кяльбаджаре 
ФотоПроходит церемония прощания с военнослужащим, погибшим при подрыве на мине в Кяльбаджаре 
15 декабря 2022 г. 13:26
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
15 декабря 2022 г. 13:16
Обсуждены вопросы военного сотрудничества Азербайджана с Кореей
ФотоОбсуждены вопросы военного сотрудничества Азербайджана с Кореей
15 декабря 2022 г. 13:13
Армяне обстреляли Кяльбаджар, Лачын и Ходжавенд
Армяне обстреляли Кяльбаджар, Лачын и Ходжавенд
15 декабря 2022 г. 10:28
Журналисты отправились в Кяльбаджар, где накануне на минах подорвались 8 человек
Журналисты отправились в Кяльбаджар, где накануне на минах подорвались 8 человек
15 декабря 2022 г. 08:59
Военнослужащий ГПС скончался от сердечного приступа
Военнослужащий ГПС скончался от сердечного приступа
14 декабря 2022 г. 17:46
Стала известна сфера ответственности нового замминистра обороны
Стала известна сфера ответственности нового замминистра обороны
13 декабря 2022 г. 19:06
С военными атташе в Азербайджане проведено собрание по итогам 2022 года
ФотоС военными атташе в Азербайджане проведено собрание по итогам 2022 года
13 декабря 2022 г. 16:42
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
13 декабря 2022 г. 14:40
Объявлен прием на службу на освобожденных землях Азербайджана
Объявлен прием на службу на освобожденных землях Азербайджана
13 декабря 2022 г. 11:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi