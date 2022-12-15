ГПС: Азербайджанские пограничники не открывали огонь по позициям армян

"Азербайджанские пограничники не открывали огонь по позициям армян".

"Азербайджанские пограничники не открывали огонь по позициям армян".

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Азербайджана.

Было отмечено, что информация, распространенная Министерством обороны Армении о том, что 15 декабря в 01:10 подразделения пограничных войск ГПС, расположенные в направлении населенных пунктов Кёл-Гышлак и Раздере Зангиланского района, якобы открыли огонь по позициям противника в направлении населенного пункта Кильсякянд Кафанского района, не соответствует действительности.

"Мы категорически опровергаем эту ложную информацию и заявляем, что эта дезинформация является очередной провокацией министерства обороны Армении", - отмечается в сообщении.