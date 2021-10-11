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ГПС Азербайджана опровергла заявления иранского генерала

ГПС Азербайджана опровергла заявления иранского генерала На днях в иранских СМИ было распространено заявление командующего пограничной охраной сил правопорядка Ирана генерала-майора Али Гударзи, во время которого он допустил высказывания, не соответствующие действительности. Государственная пограничная служба А
Армия
11 октября 2021 г. 12:03
ГПС Азербайджана опровергла заявления иранского генерала
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На днях в иранских СМИ было распространено заявление командующего пограничной охраной сил правопорядка Ирана генерала-майора Али Гударзи, во время которого он допустил высказывания, не соответствующие действительности. Государственная пограничная служба Азербайджана официально заявляет, что на государственной границе нашей страны никогда не было и не будет сил третьих государств.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС).

"Утверждения о том, что на территории Азербайджана действуют прибывшие из-за рубежа лица, а также о том, что третьи страны используют территорию Азербайджана в разведывательных целях против Ирана, являются ложными и не соответствуют действительности. В структурах пограничной охраны на государственных границах Азербайджана нет сил или специалистов какого-либо иностранного государства. ГПС Азербайджана обладает самыми современными возможностями для надежной охраны и защиты государственной границы и не нуждается в поддержке внешних сил" , - говорится в заявлении ГПС Азербайджана.

В ГПС также сообщили, что применение пограничного и таможенного контроля на государственной границе с Арменией на участке дороги Горус-Гафан, проходящем через территорию Азербайджана, является суверенным правом Азербайджанской Республики.

"В настоящее время оперативная обстановка на государственной границе с Исламской Республикой Иран стабильна и находится под полным контролем пограничных органов Азербайджана. Любая провокация на госгранице, направленная против государственных интересов Азербайджанской Республики, будет решительно пресекаться", - заявили в ГПС Азербайджана.

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Версия на английском языке Azerbaijani State Border Service responds to Iranian Commander's statements
Версия на азербайджанском языке DSX İranın Sərhəd Qoşunlarının komandanına cavab verib: "Yalan danışır"

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