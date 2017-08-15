Государственная пограничная служба провела учения в Каспийском море

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Прошли тактические учения "Обезвреживание террористических групп и обеспечение безопасности на море отрядами Государственной пограничной службы путем проведения розыскных мероприятий во время пресечения контрабанды, незаконной торговли, организованной преступности и диверсионно-террористических актов против энергетической инфраструктуры в принадлежащей Азербайджану части Каспийского моря".

Как сообщили Report в пресс-службе ГПС, скоростные и обладающие высокой способностью плавания пограничные сторожевые суда, оснащенные совершенным навигационным и радиотехническим оборудованием и современным оружием, на тактических учениях продемонстрировали большие возможности маневрирования и боеспособность.

Основная цель тактических учений - в ходе обеспечения охраны нефтяных и газовых месторождений, подводных трубопроводов в Каспийском море и проведении боевых действий повышение боевой подготовки вооруженных формирований ГПС, усовершенствование возможностей управления командного состава при взаимодействии, проведение пограничного поиска на море, усовершенствование практических навыков по стрельбе из ракетно-артиллерийских установок вертолетов и кораблей.

В связи с охраной и защитой нефтегазодобывающих районов, платформ, трубопроводов береговая охрана ГПС и группа оперативного реагирования успешно выполнили в три этапа по 10 тактическим эпизодам задания по переходу из условий ежедневной службы в критическую ситуацию, проведению совместных поисковых операций, открытию предупредительного огня для остановки судна, покидающего территорию без предупреждения, десантированию оперативной группы на корабль с воздуха, обезвреживанию террористической провокации условного врага на судне, осмотру задержанного судна специально обученными собаками и спецоборудованием, обнаружению компонентов оружия массового поражения и наркотических средств.

Успешно выполнены боевые выстрелы по наводным, наземным и воздушным целям с охранных кораблей береговой службы ГПС, а также ракетных комплексов и зенитно-артиллерийских установок вертолетов группы быстрого реагирования, с высокой точностью выполнены обнаружение и уничтожение беспилотного летательного аппарата противника, занимающегося разведывательной деятельностью в районе нефтяной платформы, не подчиняющегося требованиям плавательного средства, подводной диверсионной группы условного врага, разбивших на берегу лагерь условных террористических группировок.

Поставленные в учениях задачи были выполнены в полном объеме, личный состав продемонстрировал высокий уровень дисциплины, военной подготовки и профессионализм.

Начальник ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев поздравил личный состав с успешным окончанием учений и высокими результатами. Он подчеркнул, что одной из главных задач ГПС является надежная охрана государственной границы на Каспийском море, повышение боевой подготовки, обеспечение безопасности добычи нефти и газа и инфраструктуры по их транспортировке, и дал поручения по усовершенствованию возможностей защиты границ на Каспийском море и повышению профессионализма личного состава.