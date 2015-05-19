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    ​Государственная пограничная служба начала крупномасштабные учения

    Учения проводятся с участием подразделений быстрого реагирования и сил авиации

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Государственная пограничная служба начала крупномасштабные учения в полевом учебном центре "Аггель". Как сообщили Report в ГПС, учения проводятся в соответствии с программой боевой подготовки на 2015 год на тему "Обезвреживание вражеских войск и террористических и диверсионных группировок, нарушивших государственную границу Азербайджана" с участием подразделений быстрого реагирования и сил авиации.

    По информации, в ходе учений запланировано выполнение боевых заданий со стрельбой управляемыми и неуправляемыми ракетами из вертолетов, уничтожение воздушных целей врага с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов и применение бронетехники в боевых условиях: "Целью учений является достижение высокого уровня взаимной деятельности путем развития координирования между Государственной пограничной службой и подразделениями быстрого реагирования и силами авиации, отработка совместной деятельности органов управления подразделениями в реальных боевых условиях, привитие личному составу любви к Родине, веры в оружие, решительности и бесстрашия во время боя".

    Учения продлятся до 21 мая. 

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