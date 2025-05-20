Госслужба по мобилизации об ответственном отношении к обязательствам по воинской службе

Госслужба по мобилизации об ответственном отношении к обязательствам по воинской службе

По поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в стране принимаются меры по модернизации системы мобилизации, призыва на военную службу и учета кадрового резерва с учетом международной практики.

В рамках реформ внесен ряд изменений в нормативные акты. Основной акцент сделан на цифровизацию всех этапов призыва — от получения повестки до прохождения медкомиссии. Теперь граждане будут получать все уведомления и важную информацию через систему "Электронное правительство".

Начальник управления по связям с общественностью Госслужбы по мобилизации и призыву Парвиз Садраддинов рассказал в беседе с Report, на что следует обратить внимание, чтобы не нарушить закон и избежать штрафов.

Садраддинов рассказал, что с принятием новых законов ужесточилась ответственность за нарушения правил воинского учета, уклонение от службы и мобилизации. Это означает повышение штрафов и усиление контроля.

Он также отметил, что обязательства военнообязанных перечислены в их военных билетах.

"Цифровизация всех услуг, предоставляемых Госслужбой, является одним из приоритетов. Изменения, внесенные в законодательство, направлены на укрепление нашей национальной безопасности, своевременное и качественное комплектование Вооруженных Сил, повышение эффективности системы мобилизации", - отметил он.

По словам Садраддинова, все процессы, связанные с призывом, осуществляются посредством "Электронного правительства", повестка также размещается в личном кабинете гражданина. "Естественно, необходимо также загрузить мобильное приложение "MyGov". Уведомленный гражданин несет ответственность за своевременную явку по месту жительства. Меры ответственности в отношении нарушителей ужесточены, также выросли суммы штрафов", - предупредил он.

Представитель Госслужбы отметил, что главная задача реформ — повысить эффективность системы мобилизации и сделать взаимодействие граждан с государством более удобным, современным и прозрачным. "Госагентство вновь призывает граждан ответственно отнестись к своим обязательствам перед государством об исполнении воинских обязанностей", - добавил он.