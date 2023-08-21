Госслужба по мобилизации и призыву на военную службу объявила о вакансиях - СПИСОК

Госслужба по мобилизации и призыву на военную службу объявила о вакансиях - СПИСОК

Государственная служба Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу объявила о вакансиях.

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Государственная служба Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу объявила о вакансиях. Как сообщили Report в Госслужбе, по следующим специальностям требуются врачи и медицинские работники: • Врач-терапевт • Врач-невропатолог • Врач-психиатр • Врач-оториноларинголог • Врач-дерматовенеролог • Врач-хирург • Врач-офтальмолог • Врач-рентгенолог и техник • Специалист УЗИ • Электрокардиография • Эхокардиография • Электроэнцефалография-функциональная диагностика Кандидаты могут заполнить анкету на сайте Госслужбы (https://exidmet.seferberlik.gov.az/UnregisteredApp.../Create) или написать на почту [email protected]. Подпишитесь на наш Telegram канал