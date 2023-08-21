Госслужба по мобилизации и призыву на военную службу объявила о вакансиях - СПИСОК

Государственная служба Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу объявила о вакансиях.
Как сообщили Report в Госслужбе, по следующим специальностям требуются врачи и медицинские работники:
• Врач-терапевт
• Врач-невропатолог
• Врач-психиатр
• Врач-оториноларинголог
• Врач-дерматовенеролог
• Врач-хирург
• Врач-офтальмолог
• Врач-рентгенолог и техник
• Специалист УЗИ
• Электрокардиография
• Эхокардиография
• Электроэнцефалография-функциональная диагностика
Кандидаты могут заполнить анкету на сайте Госслужбы (https://exidmet.seferberlik.gov.az/UnregisteredApp.../Create) или написать на почту [email protected].