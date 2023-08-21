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Госслужба по мобилизации и призыву на военную службу объявила о вакансиях - СПИСОК

Госслужба по мобилизации и призыву на военную службу объявила о вакансиях - СПИСОК Государственная служба Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу объявила о вакансиях.
Армия
21 августа 2023 г. 11:56
Госслужба по мобилизации и призыву на военную службу объявила о вакансиях - СПИСОК

Государственная служба Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу объявила о вакансиях.

Как сообщили Report в Госслужбе, по следующим специальностям требуются врачи и медицинские работники:

• Врач-терапевт

• Врач-невропатолог

• Врач-психиатр

• Врач-оториноларинголог

• Врач-дерматовенеролог

• Врач-хирург

• Врач-офтальмолог

• Врач-рентгенолог и техник

• Специалист УЗИ

• Электрокардиография

• Эхокардиография

• Электроэнцефалография-функциональная диагностика

Кандидаты могут заполнить анкету на сайте Госслужбы (https://exidmet.seferberlik.gov.az/UnregisteredApp.../Create) или написать на почту [email protected].

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