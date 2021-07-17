Госслужба наградила сотрудников Информагентства Report

В связи с Днем национальной прессы в Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу состоялось мероприятие с участием журналистов и сотрудников различных органов печати.

В связи с Днем национальной прессы в Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу состоялось мероприятие с участием журналистов и сотрудников различных органов печати.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии первый заместитель начальника службы генерал-майор Заур Абдуллаев поздравил представителей СМИ.

Было отмечено, что подготовка представителями СМИ репортажей с полей сражений в ходе военных операций, доведение до международного сообщества сути армянского терроризма способствуют усилению позиций нашей страны в информационной войне.

З.Абдуллаев подчеркнул, что между Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу и органами печати сформировались и успешно продолжаются отношения постоянного сотрудничества, и пожелал представителям прессы успехов в их славной и нелегкой деятельности во имя развития независимого Азербайджана.

Среди награжденных журналистов и сотрудники Информационного агентства Report Мирсаид Байрамов (Саид Гариб) и Сабухи Мамедов.