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Госслужба наградила сотрудников Информагентства Report

Госслужба наградила сотрудников Информагентства Report В связи с Днем национальной прессы в Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу состоялось мероприятие с участием журналистов и сотрудников различных органов печати.
Армия
17 июля 2021 г. 16:19
Госслужба наградила сотрудников Информагентства Report

В связи с Днем национальной прессы в Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу состоялось мероприятие с участием журналистов и сотрудников различных органов печати.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии первый заместитель начальника службы генерал-майор Заур Абдуллаев поздравил представителей СМИ.

Было отмечено, что подготовка представителями СМИ репортажей с полей сражений в ходе военных операций, доведение до международного сообщества сути армянского терроризма способствуют усилению позиций нашей страны в информационной войне.

З.Абдуллаев подчеркнул, что между Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу и органами печати сформировались и успешно продолжаются отношения постоянного сотрудничества, и пожелал представителям прессы успехов в их славной и нелегкой деятельности во имя развития независимого Азербайджана.

Среди награжденных журналистов и сотрудники Информационного агентства Report Мирсаид Байрамов (Саид Гариб) и Сабухи Мамедов.

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Версия на английском языке ФотоCivil Service awards Report's employees
Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Xidməti "Report"un əməkdaşlarını təltif edib

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