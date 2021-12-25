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В Азербайджане январских призывников уведомили о местах службы

В Азербайджане январских призывников уведомили о местах службы Государственная служба Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу посредством SMS уведомила призывников, которые будут направлены на срочную действительную военную службу в январе 2022 года, о назначении к местам службы в Вооруженных силах.
Армия
25 декабря 2021 г. 14:28
В Азербайджане январских призывников уведомили о местах службы

Государственная служба Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу посредством SMS уведомила призывников, которые будут направлены на срочную действительную военную службу в январе 2022 года, о назначении к местам службы в Вооруженных силах.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

На официальной интернет-странице Госслужбы граждане могут уточнить воинскую часть и род войск, в которых они будут проходить службу, введя необходимые сведения в подразделе "Сведения о месте прохождения военной службы призывниками, призванными на действительную военную службу" в разделе "Электронные услуги".

Кроме того, направляемые на срочную действительную военную службу также могут получить информацию, связанную с призывом на срочную действительную военную службу, отправив с мобильных телефонов сообщение на короткий номер 9100, указав серию и номер удостоверения личности (для удостоверений личности нового поколения - серию и номер без пробелов).

23 ноября президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 января 2022 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Согласно документу, с 1 по 30 января 2022 года на срочную действительную военную службу будут призваны граждане Азербайджанской Республики 2004 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1987-2003 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

Кроме того, с 1 по 30 января 2022 года в запас будут уволены военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный статьей 38.1.1 закона Азербайджанской Республики "О военной обязанности и военной службе".

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