Госпогранслужба предупредила о планируемой провокации с армянской стороны на ППП "Лачын"

Согласно полученной информации, 26 июля со стороны Армении, путем организации скопления различных транспортных средств у въезда на пункт пропуска через государственную границу "Лачын" с противоположной стороны, демонстративно планируется очередной провокационный акт.
Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе.
"Призываем армянскую сторону воздержаться от подобных действий, преследующих цель провокации и служащих обострению ситуации.
Еще раз заявляем, что вся ответственность за возможные провокационные действия целиком и полностью ляжет на армянскую сторону" - говорится в информации.