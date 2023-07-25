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Госпогранслужба предупредила о планируемой провокации с армянской стороны на ППП "Лачын"

Госпогранслужба предупредила о планируемой провокации с армянской стороны на ППП "Лачын" Согласно полученной информации, 26 июля со стороны Армении, путем организации скопления различных транспортных средств у въезда на пункт пропуска через государственную границу «Лачин» с противоположной стороны, демонстративно планируется очередной провока
Армия
25 июля 2023 г. 20:19
Госпогранслужба предупредила о планируемой провокации с армянской стороны на ППП Лачын

Согласно полученной информации, 26 июля со стороны Армении, путем организации скопления различных транспортных средств у въезда на пункт пропуска через государственную границу "Лачын" с противоположной стороны, демонстративно планируется очередной провокационный акт.

Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе.

"Призываем армянскую сторону воздержаться от подобных действий, преследующих цель провокации и служащих обострению ситуации.

Еще раз заявляем, что вся ответственность за возможные провокационные действия целиком и полностью ляжет на армянскую сторону" - говорится в информации.

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Версия на английском языке State Border Service of Azerbaijan says Armenia planning provocation at Lachin checkpoint
Версия на азербайджанском языке DSX Ermənistan tərəfdə planlaşdırılan təxribatla əlaqədar xəbərdarlıq edib

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