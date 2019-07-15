Госпогранслужба об инциденте в заповеднике "Кешикчидаг"

Пресс-центр Государственной пограничной службы распространил информацию об инциденте в заповеднике "Кешикчидаг".

Как передает Report, в сообщении говорится:

"14 июля в 14:50 гражданами Грузии на служебной территории пограничной заставы "Кешикчи гала" пограничного отряда "Шемкир" погранвойск ГПС был совершен инцидент в отношении пограничного наряда Азербайджана".

Благодаря неотложным действиям инцидент был устранен за короткое время, личный состав ГПС осуществил меры по обеспечению безопасности на данной территории.

Была проведена встреча между пограничниками Азербайджана и Грузии, проведено совместное расследование инцидента и обсуждены меры для предотвращения подобных случаев в будущем".