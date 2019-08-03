Госпогранслужба Азербайджана провела тактические учения в Каспийском море - ВИДЕО

Согласно «Стратегии морской безопасности Азербайджанской Республики», утвержденной Распоряжением Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева от 11 сентября 2013 года, Государственная пограничная служба (ГПС) продолжает предпринимать меры по надежной охране морских границ, обеспечению эффективной деятельности по борьбе с угрозами в секторе Азербайджанской Республики Каспийского моря и достоверной информированности об условиях в море, а также по постоянному сохранению на высоком уровне боевой подготовки с использованием современных технических возможностей.

Как сообщили Report в пресс-службе ГПС, в рамках этих мероприятий с 31 июля по 2 августа прошли тактические учения на тему «Обеспечение морской безопасности в азербайджанском секторе Каспийского моря».

Погранично-сторожевые корабли, привлеченные к тактическим учениям, построены по поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в Центре строительства и ремонта судов Береговой охраны ГПС. Наряду с тем, что суда являются высокоскоростными и обладают высокими способностями плавучести, они также оснащены совершенной навигационной системой и радиотехническим оборудованием, в том числе современным вооружением.

Главная цель учений – защита интересов Азербайджанской Республики в Каспийском море, организация охраны нефтегазовых месторождений, подземных трубопроводов и повышение боевой готовности вооруженных соединений Государственной пограничной службы, выявление и обезвреживание подводных целей, провокационных групп в море и на берегу, повышение служебной практики по проведению в море спасательных и погранично-поисковых операций судами и вертолетами, усовершенствование информационного обмена.

В ходе учений, прошедших в три этапа по семи тактическим эпизодам, были успешно выполнены все поручения по переходу Береговой охраны и Сил быстрого реагирования ГПС от ежедневных служебных к чрезвычайным условиям, связанным с охраной и защитой нефтегазодобывающих районов, трубопроводов и платформ.

Успешно осуществлены боевые стрельбы из ракетных комплексов беспилотных летательных аппаратов и вертолетов, а также зенитно-артиллерийских установок погранично-сторожевых кораблей Береговой охраны ГПС, Сил быстрого реагирования по надводным, береговым и воздушным целям, с высокой точностью были выполнены задачи по выявлению и уничтожению беспилотного летательного аппарата, поддерживающего провокационную группу в направлении нефтегазовой инфраструктуры с воздуха, а также подводных провокационных групп и провокационных групп, разбивших лагерь на берегу. Несмотря на ветряную погоду и волнение в море, личный состав продемонстрировал строгую дисциплину, высокую боевую готовность и профессионализм.

Принявший участие в заключительном этапе учений начальник Государственной пограничной службы, генерал-полковник Эльчин Гулиев поздравил личный состав по случаю успешного завершения учений и достижения высоких результатов. Начальник Службы подчеркнул, что надежная охрана государственных границ в Каспийском море, повышение боевой подготовки, обеспечение безопасности нефтегазодобывающей и транспортной инфраструктуры являются одними из главных задач ГПС, дал свои поручения по усовершенствованию возможностей по охране границ в море, а также повышению профессионализма личного состава.