 Наверх

Госпогранслужба Азербайджана: Армянская сторона продолжает провокации на границе

​Госпогранслужба Азербайджана: Армянская сторона продолжает провокации

Сегодня с 12:00 часов наши пограничные контрольно-пропускные пункты в направлении Газахского района и транспортные средства, движущиеся в тылу, подверглись интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия и снайперских винтовок со стороны подразделений Вооруженных сил Армении, дислоцированных вблизи села Боганис Ноемберянского района Армении.

Как передает Report со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Азербайджана, вражеская провокация предотвращена, ответным огнем обстрел противника был подавлен.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!