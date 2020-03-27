Госпогранслужба Азербайджана: Армянская сторона продолжает провокации на границе

Сегодня с 12:00 часов наши пограничные контрольно-пропускные пункты в направлении Газахского района и транспортные средства, движущиеся в тылу, подверглись интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия и снайперских винтовок со стороны подразделений Вооруженных сил Армении, дислоцированных вблизи села Боганис Ноемберянского района Армении.

Как передает Report со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Азербайджана, вражеская провокация предотвращена, ответным огнем обстрел противника был подавлен.