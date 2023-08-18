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Госпогранслужба Азербайджана отмечает 104-летие со дня своего основания

Госпогранслужба Азербайджана отмечает 104-летие со дня своего основания 18 августа исполняется 104 года со дня основания Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.
Армия
18 августа 2023 г. 00:02
Госпогранслужба Азербайджана отмечает 104-летие со дня своего основания

18 августа исполняется 104 года со дня основания Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Как передает Report, ГПС трепетно относится к своему прошлому, с чувством уверенности смотрит в будущее, гордится настоящим.

После образования Азербайджанской Демократической Республики в составе Военного министерства, учрежденного в 1919 году постановлением Национального правительства, начал функционировать ряд силовых структур страны, в том числе Пограничные войска. Во времена Советского Союза пограничная служба функционировала как структура Комитета государственной безопасности.

18 августа 2000 года Общенациональный лидер нашего народа Гейдар Алиев официально объявил этот день профессиональным праздником пограничников.

Благодаря вниманию и заботе президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева была усилена материально-техническая база Государственной пограничной службы, созданы новые пограничные отряды и заставы. Полностью обеспечена надежная защита границ Азербайджана в воздухе, на воде и на суше.

Выполнение нашими пограничниками священной миссии по охране государственных границ высоко оценено президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым. Награждение орденами и медалями, присвоение высших воинских званий накануне 131 сотруднику Государственной пограничной службы является очередным проявлением внимания и заботы о пограничниках.

Азербайджанский пограничник стоит на страже государственных границ, достойно выполняя свои служебные обязанности.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Sərhəd Mühafizəsinin yaranmasından 104 il ötür

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