Госкомиссия: Приоритетом для нас является идентификация более 400 человеческих скелетов 

Сейчас приоритетом для нас является идентификация более 400 человеческих скелетов.
Как сообщает Report, об этом заместитель руководителя рабочей группы Госкомиссии по делам военнопленным, заложников и без вести пропавших граждан Эльдар Самедов сказал на международной конференции на тему "Судебная археология и судебная антропология: гуманитарные приложения".
Он отметил, что в этом деле необходима непосредственная помощь специалистов: "Верю, что Международный комитет Красного Креста поможет нам и в этом вопросе".