Госкомиссия: Надеемся, что Азербайджану предоставят карты минных полей и информацию о местах захоронений

"Мы надеемся, что азербайджанской стороне предоставят точные карты минных полей и информацию о судьбе пропавших без вести лиц, а также местах захоронений".

"Мы надеемся, что азербайджанской стороне предоставят точные карты минных полей и информацию о судьбе пропавших без вести лиц, а также местах захоронений".

Как сообщает Report, об этом секретарь Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших лиц, руководитель рабочей группы Исмаил Ахундов сказал на первой международной конференции "Судебная археология и судебная антропология: гуманитарное применение".

"Хотя освобождение азербайджанских территорий от оккупации в ходе Отечественной войны в 2020 году породило большие надежды на выяснение судьбы лиц, пропавших без вести в Первой карабахской войне, однако в настоящее время главным препятствием для нас является загрязнение территорий минами и неразорвавшимися боеприпасами.

Мины, установленные на деоккупированных территориях, не позволяют нам вести полевые работы, в том числе раскопки и эксгумацию, на известных нам местах захоронений", - отметил он.