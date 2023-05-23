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Госкомиссия: Надеемся, что Азербайджану предоставят карты минных полей и информацию о местах захоронений

Госкомиссия: Надеемся, что Азербайджану предоставят карты минных полей и информацию о местах захоронений "Мы надеемся, что азербайджанской стороне предоставят точные карты минных полей и информацию о судьбе пропавших без вести лиц, а также местах захоронений".
Армия
23 мая 2023 г. 11:40
Госкомиссия: Надеемся, что Азербайджану предоставят карты минных полей и информацию о местах захоронений

"Мы надеемся, что азербайджанской стороне предоставят точные карты минных полей и информацию о судьбе пропавших без вести лиц, а также местах захоронений".

Как сообщает Report, об этом секретарь Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших лиц, руководитель рабочей группы Исмаил Ахундов сказал на первой международной конференции "Судебная археология и судебная антропология: гуманитарное применение".

"Хотя освобождение азербайджанских территорий от оккупации в ходе Отечественной войны в 2020 году породило большие надежды на выяснение судьбы лиц, пропавших без вести в Первой карабахской войне, однако в настоящее время главным препятствием для нас является загрязнение территорий минами и неразорвавшимися боеприпасами.

Мины, установленные на деоккупированных территориях, не позволяют нам вести полевые работы, в том числе раскопки и эксгумацию, на известных нам местах захоронений", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komissiyası: “Ümid edirik ki, mina xəritələri və itkinlərə aid məzar yerləri barədə məlumatlar Azərbaycana təqdim ediləcək”

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