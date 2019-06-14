​Год службы в ГПС будет засчитываться как два года

Год службы в боевой обстановке в ГПС (Государственной пограничной службе) Азербайджана будет засчитываться как два года.

Как передает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Согласно решению, для участвующих в боевых операциях в боевой обстановке в составе ГПС год службы засчитывается как два года. Решение об этом выносится самой ГПС и о нем информируются профильные структуры. В этом случае в решении должен указываться срок боевой обстановки.