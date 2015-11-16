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    Global Firepower: Азербайджан занял 64-е место в рейтинге военной мощи стран мира

    Первую тройку в рейтинге военной мощи заняли США, Россия и Китай

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Global Firepower  обновил рейтинг военной мощи стран мира.

    Как сообщает Report cо ссылкой на сайт Global Firepower, в рейтинге, куда вошли 126 стран мира, учитываются более 50 факторов, включая количество военной техники и масштаб инфраструктуры, людские ресурсы, а также расходы на оборону.

    Азербайджан занял в рейтинге 64-е место с военным бюджетом, превышающим 3 млрд. долларов. Турция расположилась на 10-ом месте рейтинга, Армения - на 74-ом, Грузия - на 75-ом.

    Первое место в рейтинге военной мощи заняли Соединенные Штаты, затем идут Россия и Китай.

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