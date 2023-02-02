Главы оборонных ведомств Турции, Азербайджана и Грузии наблюдали за ходом учений

Главы оборонных ведомств Турции, Азербайджана и Грузии Хулуси Акар, Закир Гасанов и Джуаншер Бурчуладзе, а также командующие родами войск ВС Турции наблюдали за ходом "Зимними учениями-2023" в провинции Карс.

Главы оборонных ведомств Турции, Азербайджана и Грузии Хулуси Акар, Закир Гасанов и Джуаншер Бурчуладзе, а также командующие родами войск ВС Турции наблюдали за ходом "Зимними учениями-2023" в провинции Карс.

Об этом передает Report cо ссылкой на Anadolu.

В учениях принимают участие военнослужащие 17 стран, в том числе Великобритании, Германии, Азербайджана, Казахстана.

Офицеры штаба проинформировали Акара и сопровождавших его гостей о сценарии и ходе учений.

Выступая на брифинге, глава Минобороны Турции подчеркнул значимость совместных шагов, направленных на обеспечение мира и стабильности в регионе и мире в целом.