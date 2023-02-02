О нас

Главы оборонных ведомств Турции, Азербайджана и Грузии наблюдали за ходом учений

Главы оборонных ведомств Турции, Азербайджана и Грузии наблюдали за ходом учений Главы оборонных ведомств Турции, Азербайджана и Грузии Хулуси Акар, Закир Гасанов и Джуаншер Бурчуладзе, а также командующие родами войск ВС Турции наблюдали за ходом "Зимними учениями-2023" в провинции Карс.
Армия
2 февраля 2023 г. 15:45
Главы оборонных ведомств Турции, Азербайджана и Грузии наблюдали за ходом учений

Главы оборонных ведомств Турции, Азербайджана и Грузии Хулуси Акар, Закир Гасанов и Джуаншер Бурчуладзе, а также командующие родами войск ВС Турции наблюдали за ходом "Зимними учениями-2023" в провинции Карс.

Об этом передает Report cо ссылкой на Anadolu.

В учениях принимают участие военнослужащие 17 стран, в том числе Великобритании, Германии, Азербайджана, Казахстана.

Офицеры штаба проинформировали Акара и сопровождавших его гостей о сценарии и ходе учений.

Выступая на брифинге, глава Минобороны Турции подчеркнул значимость совместных шагов, направленных на обеспечение мира и стабильности в регионе и мире в целом.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро
EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро
31 января 2023 г. 10:06
В Азербайджане проведена спецоперация по обезвреживанию иранской шпионской сети, есть задержанные
В Азербайджане проведена спецоперация по обезвреживанию иранской шпионской сети, есть задержанные
31 января 2023 г. 15:25
Участники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
ФотоУчастники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
31 января 2023 г. 19:25
Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
1 февраля 2023 г. 17:02
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
1 февраля 2023 г. 21:38
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
2 февраля 2023 г. 10:26
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
26 января 2023 г. 15:41
Азербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
ФотоАзербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
26 января 2023 г. 19:10
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
27 января 2023 г. 22:42
В инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
ФотоВ инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
28 января 2023 г. 10:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi