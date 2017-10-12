Главы минобороны стран СНГ обсудили вопросы сотрудничества на заседании в Душанбе

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Министры обороны стран СНГ в ходе заседания в Душанбе утвердили план совместных действий, направленных на повышение боевых возможностей объединённой системы противовоздушной обороны (ОС ПВО) СНГ.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", в соответствии с повесткой заседания был рассмотрен комплекс вопросов многостороннего взаимодействия в области обороны и безопасности.

В планах, в частности, проведение компьютерных командно-штабных учений "Региональная безопасность-2018", а также ряд других мероприятий, направленных на повышение боевых возможностей ОС ПВО СНГ.

Главы военных ведомств также обменялись мнениями по вопросу о военно-политической обстановке на южных границах Содружества и её влиянии на состояние безопасности в центральноазиатском регионе. На заседании были намечены совместные мероприятия на следующий год и ближайшую перспективу.

Отметим, что в работе 73-го заседания СМО СНГ приняли участие делегации оборонных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.