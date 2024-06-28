Главы Минобороны Азербайджана и Венгрии провели переговоры в Будапеште

18:55 Находящийся с официальным визитом в Венгрии министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 28 июня встретился с министром обороны этой страны Кристофом Салай-Бобровницким.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в рамках официального визита в Венгрию провел переговоры с главой оборонного ведомства этой страны Кристофом Салай-Бобровнички.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

До начала встречи азербайджанская делегация возложила венок на Площади Героев в Будапеште.

На церемонии официальной встречи, состоявшейся в Министерстве обороны Венгрии, министры обороны прошли перед почетным караулом. В сопровождении военного оркестра были исполнены государственные гимны обеих стран, после чего была оставлена памятная запись в "Книге почетных гостей".

На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Венгрией. Подчеркивалась значимость подобных визитов с точки зрения расширения связей в военной, военно-технической и военно-образовательной областях. Стороны провели обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития совместного военного сотрудничества и по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

В заключение состоялась пресс-конференция.