Главы ГПС Азербайджана и Генштаба Турции обсудили вопросы сотрудничества

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Начальник Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев встретился с находящейся в Азербайджане с официальным визитом делегацией во главе с начальником Генштаба Вооруженных сил Турции генералом армии Яшаром Гюлером.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГПС.

На встрече был высоко оценен уровень двусторонних связей между ГПС Азербайджана и ВС Турции, состоялся обмен мнениями относительно перспектив сотрудничества. Генерал-полковник Эльчин Гулиев отметил неоценимые заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева в установлении дружеских и стратегических партнерских отношений между Азербайджаном и Турцией, подчеркнул, что благодаря государственной политике, осуществляемой президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, придающим большую значимость развитию этих отношений, двусторонние связи находятся на самом высоком уровне.

Во время беседы стороны обсудили оперативную ситуацию на госгранице Азербайджана, вопросы, связанные с угрозами безопасности границ, а также то, что в результате агрессии Армении 20% азербайджанских земель и часть госграниц все еще находятся под оккупацией, вследствие чего эти территории продолжаются использоваться в незаконных целях. Также была дана информация о мероприятиях по борьбе с незаконной миграцией, контрабандой, перевозкой наркотиков и другими трансграничными преступлениями, работах по усилению системы пограничной защиты, усовершенствованию материально-технической базы и завоеванных достижениях.

Стороны обменялись мнениями об укреплении пограничной охраны, проведении обмена опытом и информацией, совместных учений, расширении взаимного сотрудничества и других представляющих взаимный интерес вопросах.

На встрече принял участие посол Турции в нашей стране Эркан Озорал.