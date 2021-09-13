Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный дал интервью восточноевропейскому бюро Report.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный дал интервью восточноевропейскому бюро Report.

- Какая страна на первом месте в плане технического оснащения в арсенале украинской армии? На каком уровне находится современная технологическая подготовка? Кстати, на днях мы прочитали о передаче Украине БПЛА "Байрактар" из Турции. Ожидается ли продолжение этого процесса?

- Без сомнения, наибольшую помощь мы получаем от Соединенных Штатов Америки. При этом, несмотря на то, что составляющая летальных вооружений в этой помощи, является ограниченной, всесторонняя поддержка Украины и ее Вооруженных Сил со стороны правительства США имеет значительное влияние на ситуацию в нашей стране и вокруг нее. Она очень ценна, в том числе и как четкий месседж, что Украина не одна в противостоянии российской агрессии.

В рамках международного технического сотрудничества с начала 2014 года мы уже получили для нужд Вооруженных Сил вооружение, военную технику и материально-технические средства на сумму более 650 млн долларов США, которые, преимущественно, являются высокотехнологичными и не производятся отечественными предприятиями, или критически необходимы для нас. Эта помощь позволила нарастить возможности по управлению подразделениями, радиоэлектронной борьбе, борьбе с беспилотными и артиллерийскими средствами противника, эвакуации раненых с поля боя.

Кроме этого, Вооруженным Силам предоставлялась помощь и другими странами, объемы которой составляют около 64 млн долларов США.

Что касается получения оперативно-тактических беспилотных авиационных комплексов BAYRAKTAR TB2 турецкого производства, то в настоящее время на вооружении в Вооруженных Силах находятся 2 таких комплекса (12 летательных аппаратов) - по одному в Воздушных Силах и Военно-Морских Силах. При этом один комплекс получен по государственному оборонному заказу в этом году.

Также дополнительно для обеспечения потребностей Вооруженных Сил в 2021-22 годах запланирована закупка еще 4 таких комплексов.

Кроме того, в дальнейшем мы планируем осуществлять закупку беспилотных авиационных комплексов такого типа именно отечественного производства ("Сокол-300" - после завершения его разработки).

- Как вам известно, осенью 2020 года Азербайджанская армия за 44 дня положила конец оккупации 20 процентов территории страны. Как бы вы, как главнокомандующий, оценили боевую тактику Азербайджанской армии?

- Результаты конфликта свидетельствует о тщательной подготовке Азербайджанской армии и эффективном применении войск непосредственно в ходе боевых действий с учетом негативного опыта предыдущих попыток разрешить противостояние в свою пользу.

Хотел бы отметить ряд положительных подходов и тактических приемов в действиях подразделений Азербайджанской армии, а именно:

использование самолетов старого парка (типа Ан-2) на дистанционном управлении для разоблачения сил и средств ПВО армянской стороны с целью их дальнейшего уничтожения;

нанесение ударов по средствам ПВО армянской стороны с применением беспилотных летательных аппаратов различных типов (ударные БПЛА типа "BAYRAKTAR TB-2" турецкого производства с высокоточными ракетами и бомбами, "дроны-камикадзе" HAROP израильского производства и некоторые виды "дронов-камикадзе" малых размеров) и барражирующих боеприпасов;

применение БПЛА для нанесении точечных ударов по вооружению и военной технике (танкам, боевым машинам пехоты, артиллерии, автомобильному транспорту, который перевозил боеприпасы) и критическим объектам военной инфраструктуры (склады боеприпасов, ГСМ и т.д.);

применение разведывательно-огневых контуров для эффективного обнаружения и поражения целей (средства ракетных войск и артиллерии и БПЛА различных типов);

применение сил специальных операций в горной местности для захвата ключевых районов (объектов).

Азербайджанской стороне была оказана мощная технологическая поддержка со стороны Турции.

В то же время Армения оказалась неготовой к противостоянию. Ее поражение обусловлено, на мой взгляд, отсутствием эшелонирования в построении системы ПВО и взаимного перекрытия зон поражения ЗРК; низкой эффективностью применения средств ПВО советского (российского) производства (С-300П, TOP-M2KM) для борьбы с БПЛА и, как следствие, их поражение; многократным использованием отдельных образцов вооружения только с одной огневой позиции, что привело к их быстрому выявлению и уничтожению; пренебрежением мерами маскировки боевой техники и введения противника в заблуждение.

- Изучаете ли вы в целом какие-то нюансы, связанные с последними операциями Азербайджанской армии, и готовы ли их применить в армейской подготовке?

- Безусловно, нами был тщательно проанализирован опыт армяно-азербайджанского конфликта по всем направлениям применения войск.

В частности, в ноябре прошлого года в Генеральном штабе состоялось масштабное мероприятие - научно-практическая конференция "Армяно-Азербайджанский военный конфликт. Хроника событий, анализ и выводы".

Во время этой конференции обсуждались проблемные вопросы применения войск (сил) сторонами конфликта, тенденции дальнейшего развития форм и способов применения войск. По итогу мероприятия были подготовлены обоснованные предложения относительно учета передового опыта по различным направлениям деятельности Вооруженных Сил Украины, которые уже апробируются и внедряются в процесс боевой подготовки войск.

Кроме того, в учебный план и программы высших военных учебных заведений и содержание учебных занятий введены уроки применения БПЛА, подр. СсО, РВиА. Также было организовано и проведено шесть комплексных командно-штабных тренировок с органами военного управления с одновременным управлением БПЛА, "Байрактар", сил и средств РВиА в ходе ведения операции.