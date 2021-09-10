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Залужный: ВС Украины готовятся адекватно реагировать на возможную широкомасштабную агрессию

Залужный: ВС Украины готовятся адекватно реагировать на возможную широкомасштабную агрессию Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-лейтенант Валерий Залужный провел пресс-конференцию в "Доме офицеров".
Армия
10 сентября 2021 г. 16:41
Залужный: ВС Украины готовятся адекватно реагировать на возможную широкомасштабную агрессию

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-лейтенант Валерий Залужный провел пресс-конференцию в "Доме офицеров".

Как передает восточноевропейское бюро Report, главнокомандующий рассказал о новых учениях украинской армии в новом сезоне.

Он отметил, что стратегические командно-штабные учения Вооруженных сил Украины "Объединенные усилия - 2021" (СКШУ), которые пройдут с 22 по 30 сентября, будут исключительно оборонительного характера.

"Учения направлены на защиту Украины, повышение ее оборонного потенциала и совместимости с Вооруженными силами государств-партнеров", - добавил он.

В то же время он подчеркнул, что "Объединенные усилия - 2021" являются ответом на российские учения "Запад - 2021" и возможные угрозы широкомасштабного вторжения РФ.

В.Залужный сказал, что ВС Украины готовятся адекватно реагировать и на возможную широкомасштабную агрессию, которая может быть осуществлена ​​по отношению к стране:

"Свидетельством этого является проведение Российской Федерацией, Республикой Беларусь совместных стратегических учений, которые проходят уже на сегодняшний день, и размещение дополнительных сил и средств вдоль государственной границы, а также на территории Республики. Намерения, вероятнее всего, такие у нашего врага есть, поэтому мы должны реагировать, должны совершенствовать свою подготовку", - отметил В.Залужный.

По словам В.Залужного, для отработки учебных задач в ходе стратегических командно-штабных учений будут задействованы основные военные полигоны, а также акватории Черного и Азовского морей.

В стратегических командно-штабных учениях примут участие до 12 500 человек и более 600 единиц вооружения и военной техники:

"Танков - до 85 единиц; боевых бронированных машин - до 420 единиц; ракетных и артиллерийских систем (калибром более 100 мм) - до 50 единиц; боевых кораблей (катеров) - до 20 единиц; вертолетов (самолетов) - до 30 единиц", - добавил главнокомандующий.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaş komandan: “Silahlı Qüvvələr Ukraynaya qarşı baş verə biləcək genişmiqyaslı təcavüzə adekvat cavab verməyə hazırlaşır”

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