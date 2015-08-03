До конца года будет рассмотрен вопрос создания комитета командующих ВМФ прикаспийских стран

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Вопрос создания комитета командующих военно-морскими флотами и силами Прикаспийских государств будет рассмотрен до конца года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил главком ВМФ России адмирал Виктор Чирков на церемонии открытия конкурсов "Кубок Каспия" и "Каспийское дерби" в понедельник.

"До конца года планируется следующая встреча по обсуждению вопроса создания Комитета командующих Военно-морскими флотами и Военно-морскими силами Прикаспийских государств", - сказал В.Чирков.