Глава военной разведки Турции прибыл в Азербайджан

12 апреля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с начальником разведки Генерального штаба Вооруженных сил Турции генералом корпуса Рафетом Далкыраном.

12 апреля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с начальником разведки Генерального штаба Вооруженных сил Турции генералом корпуса Рафетом Далкыраном.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На встрече Закир Гасанов отметил, что реформы, проводимые по поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева для приведения азербайджанской армии в соответствие со стандартами Вооруженных сил Турции, продолжаются.

Рафет Далкыран подчеркнул важность проведения таких встреч с точки зрения расширения взаимного сотрудничества.

Стороны провели обмен мнениями по перспективам развития азербайджано-турецкого военного сотрудничества, а также по другим вопросам, представляющим интерес.