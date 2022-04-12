О нас
Аудио новости

Глава военной разведки Турции прибыл в Азербайджан

Глава военной разведки Турции прибыл в Азербайджан 12 апреля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с начальником разведки Генерального штаба Вооруженных сил Турции генералом корпуса Рафетом Далкыраном.
Армия
12 апреля 2022 г. 11:16
Глава военной разведки Турции прибыл в Азербайджан

12 апреля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с начальником разведки Генерального штаба Вооруженных сил Турции генералом корпуса Рафетом Далкыраном.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На встрече Закир Гасанов отметил, что реформы, проводимые по поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева для приведения азербайджанской армии в соответствие со стандартами Вооруженных сил Турции, продолжаются.

Рафет Далкыран подчеркнул важность проведения таких встреч с точки зрения расширения взаимного сотрудничества.

Стороны провели обмен мнениями по перспективам развития азербайджано-турецкого военного сотрудничества, а также по другим вопросам, представляющим интерес.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоGeneral Staff of Republic of Turkiye visits Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Фото Türkiyənin Baş Qərargahının Kəşfiyyat rəisi Azərbaycana səfərə gəlib

Самое важное

Социальная защита семей шехидов и инвалидов войны - приоритет внутренней политики Ильхама Алиева
Социальная защита семей шехидов и инвалидов войны - приоритет внутренней политики Ильхама Алиева
11 апреля 2022 г. 17:48
Утвержден порядок продажи квартир со стороны Минтруда
Утвержден порядок продажи квартир со стороны Минтруда
11 апреля 2022 г. 13:57
МИД: Азербайджан не признает так называемые выборы в Цхинвальском регионе Грузии
МИД: Азербайджан не признает так называемые выборы в Цхинвальском регионе Грузии
11 апреля 2022 г. 09:54
Запад или Россия? Армения на распутье!
Запад или Россия? Армения на распутье!
9 апреля 2022 г. 13:02
Министр: Продолжается экспертиза найденных в Карабахе останков
Министр: Продолжается экспертиза найденных в Карабахе останков
9 апреля 2022 г. 11:27
Министр: Модульные больницы оставят в качестве резервных
Министр: Модульные больницы оставят в качестве резервных
9 апреля 2022 г. 11:22
В Азербайджане работают над производством местной вакцины
В Азербайджане работают над производством местной вакцины
9 апреля 2022 г. 10:42
В Азербайджане могут отменить обязательное ношение масок в закрытых помещениях
В Азербайджане могут отменить обязательное ношение масок в закрытых помещениях
9 апреля 2022 г. 10:28
Скончался один из пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
Скончался один из пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
9 апреля 2022 г. 01:02
Cкончался академик Теймур Буньятов
Cкончался академик Теймур Буньятов
8 апреля 2022 г. 23:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi