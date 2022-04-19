Глава военной администрации о последней обстановке в Харькове

"Мы в городе Харьков держим оборону нашими вооруженными силами. В городе разрушена гражданская инфраструктура".

"Мы в Харькове держим оборону нашими вооруженными силами. В городе разрушена гражданская инфраструктура".

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил глава военной администрации Харьковской области Украины Олег Синегубов.

По его словам, в Харькове разрушено более 2000 домов, включая многоквартирные: "Число погибших среди мирного населения приближается к 600. Война с оккупантами уже забрала жизни около 40 детей. Каждый день город обстреливается из реактивных систем залпового огня, наносятся минометные удары. Страдают исключительно гражданские густонаселенные районы города Харькова – Алексеевка, Пятихатки, Салтовка, Северная Салтовка, Клюничовское направление, Раганский жилмассив".

О.Синегубов отметил, что удары нанесены по историческому центру Харькова: "Здесь нет никакой военной инфраструктуры, заводов, никаких военных баз, военных университетов. К сожалению, есть раненые и погибшие. Гибнут дети. Несколько дней назад погиб 7-месячный ребенок, 7-летний ребенок. Очень много разлученных и пострадавших семей. Мы город отстроим, но вернуть разрушенные жизни, к сожалению, мы не можем. Мы понимаем, что битву за Харьков оккупант уже проиграл. Ему ничего не остается, кроме как воевать исключительно с мирным населением. Но я уверен, мы преуспеем, и победа будет за нами".

Говоря об общей обстановке по области, глава военной администрации отметил, что напряженная ситуация остается в Изюминском районе: "Противник хочет отрезать Луганскую и Донецкую области и тем самым увеличить там свое военное присутствие. Он использует Изюминское направление для перенаправления своей техники. Но наши вооруженные силы встречают их подобающим образом, и враг там несет очень большие потери в живой силе, бронированной технике и авиации. Каждый день мы отчитываемся, что у нас есть победы и в том числе в этом направлении".

В то же время О.Синегубов отметил, что для эвакуации города Харькова оснований нет: "Мы по области эвакуируем населенный пункт Бровинкову и город Лозовая. До сих пор эвакуированы около 40 тыс. человек. Это Изюминское направление и наши вооруженные силы прогнозируют развитие военных действий в том числе на этих территориях. Поэтому для безопасности мирных жителей мы и проводим организованную эвакуацию".