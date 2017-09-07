Глава Военного комитета НАТО и глава Генштаба России встретятся сегодня в Баку

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Глава Военного комитета НАТО Петр Павел и начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов проведут cегодня в Баку первую встречу с тех пор, как НАТО приняла решение о заморозке отношений с РФ, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Генерал Петр Павел, председатель Военного комитета НАТО, и генерал Валерий Герасимов, глава Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации и первый заместитель министра обороны, встретятся сегодня, 7 сентября 2017 года, в Баку, в Азербайджане", - говорится в коммюнике НАТО.

Как сообщается в документе, "эта встреча станет продолжением телефонного разговора между двумя генералами, который состоялся 3 марта 2017 года".