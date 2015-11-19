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    Глава ВМС Пакистана посетит Азербайджан

    В ходе визита будут обсуждены перспективы сотрудничества двух стран в военной сфере

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Командующий Военно-морским флотом Пакистана, адмирал Мухаммед Закауллах посетит Азербайджан, сообщает Report со ссылкой на  информированные источники.

    Согласно информации, глава ВМС Пакистана посетит Азербайджан в первой половине декабря, в настоящее время по дипломатическим каналам прорабатывается повестка визита. 

    В ходе визита М.Закауллах проведет ряд встреч в Азербайджане, на которых будут обсуждены перспективы сотрудничества двух стран в военной сфере.

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