Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Командующий Военно-морским флотом Пакистана, адмирал Мухаммед Закауллах посетит Азербайджан, сообщает Report со ссылкой на информированные источники.

Согласно информации, глава ВМС Пакистана посетит Азербайджан в первой половине декабря, в настоящее время по дипломатическим каналам прорабатывается повестка визита.

В ходе визита М.Закауллах проведет ряд встреч в Азербайджане, на которых будут обсуждены перспективы сотрудничества двух стран в военной сфере.