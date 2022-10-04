Глава погранслужбы Азербайджана и министр обороны Израиля обсудили сотрудничество

Вопросы сотрудничества с министерством обороны Израиля были обсуждены на встрече с главой оборонного ведомства Израиля Беньямина Ганца и начальника Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковника Эльчина Гулиева.

Вопросы сотрудничества с министерством обороны Израиля были обсуждены на встрече с главой оборонного ведомства Израиля Беньямина Ганца и начальника Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковника Эльчина Гулиева.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-центр Государственной погранслужбы.

На встрече, прошедшей 3 октября, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес.

По словам Э.Гулиева, отношения между Азербайджаном и Израилем успешно развиваются во всех cферах, в том числе в военно-технической.