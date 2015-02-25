Глава "Paramount Group" прокомментировал призывы в парламенте ЮАР о прекращении поставок вооружения Азербайджану

Абу-Даби. 25 февраля. REPORT.AZ/ Глава компании "Paramount Group" (ЮАР) Айвор Ичиковиц (Ivor Ichikowitz) прокомментировал вопрос в связи с призывами в парламенте ЮАР о прекращении поставок вооружения Азербайджану в связи с нагорно-карабахским конфликтом.

Как заявил А.Ичиковиц корреспонденту Report, освещающему работу Международной оборонной выставки İDEX-2015 в Абу-Даби, этот вопрос был поднят депутатом от оппозиции, не имеющей большинства в парламенте страны, для того, чтобы бросить вызов политике правительства. "Такое заявление было сделано, чтобы заработать себе политический капитал. Этот парламентарий один голос среди 400 депутатов в парламенте, большинство которого занимают представители Африканского национального конгресса (АНК). Решения же принимает именно АНК”.

“ЮАР заверил Азербайджан, что продолжит поддержку важного сотрудничества с этой страной”, - добавил А.Ичиковиц.

А.Ичиковиц также отметил, что ЮАР является страной, не примыкающей к какому-либо блоку: “Нельсон Мандела сказал, вы можете стать другом ЮАР, но вы не можете выбирать нам друзей. Это делает страну особенной. Между ЮАР и Азербайджаном нет никаких проблем. Каждый месяц мы получаем лицензию на поставку оборудования в Азербайджан. Самое главное, что я могу сказать, это то, что отношения развиваются”.

Напомним, что в сентября прошлого года, по завершении Международной оборонной выставки ADEX-2014 в Баку, оппозиционный депутат южноафриканского парламента Девид Майниер отправил запрос на имя председателя Национального комитета по контролю над обычными вооружениями ЮАР Джеффа Радебе с просьбой внести ясность в вопрос продажи оружия Азербайджану и Армении.

По его мнению, таким образом ЮАР способствует обострению армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, дестабилизации ситуации в регионе Южного Кавказа.