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Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу

Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу "Город Мариуполь Донецкой области Украины находится в полной блокаде с 1 марта этого года. Несмотря на это, город находится под контролем ВС Украины. Идут уличные бои. Мариуполь - это Украина".
Армия
27 апреля 2022 г. 16:27
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу

"Город Мариуполь Донецкой области Украины находится в полной блокаде с 1 марта этого года. Несмотря на это, город находится под контролем ВС Украины. Идут уличные бои. Мариуполь - это Украина".

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко.

"Независимо от того, что говорит враг, какую фейковую информацию распространяет, Мариуполь - город, который не сдался врагу. К сожалению, в результате геноцида, учиненного Россией в Мариуполе, по приблизительным подсчетам погибли десятки тысяч мирных жителей", - отметил П.Кириленко.

Отметим, что министр обороны России Сергей Шойгу заявил 21 апреля, что Россия взяла под полный контроль украинский город Мариуполь. Он доложил президенту России Владимиру Путину, что на заводе «Азовсталь» дислоцировано более 2000 украинских военнослужащих.

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Версия на английском языке Regional head: "Mariupol has not been handed over to the enemy" - EXCLUSIVE
Версия на азербайджанском языке Vilayət rəhbəri: "Mariupol düşmənə təslim edilməyib" - EKSKLÜZİV

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