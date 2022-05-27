Глава области: Чернигов каждый день подвергается обстрелу, погибли более 500 человек

"Черниговская область каждый день подвергается обстрелам как с территории России, так и Беларуси".

"Черниговская область каждый день подвергается обстрелам как с территории России, так и Беларуси".

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил глава администрации Черниговской области Украины Вячеслав Чаус.

Он сказал, что Чернигов, расположенный на границе Украины с Россией и Беларусью, обстреливается со стороны обеих стран: "Я не разделяю эти страны, как две разные страны. К сожалению, сегодня они находятся в положении нашего врага. Потому что Беларусь предоставила свою территорию России, и российские самолеты поднимаются оттуда в воздух и наносят ракетные удары по территории Украины. Многие говорят, что война началась в Черниговской области. Я категорически не согласен с этим. Потому что, во-первых, война идет не только в области, но и по всей стране. Пока на территории страны будет хотя бы один российский солдат, над нашими головами будут продолжать летать ракеты, война будет продолжаться. Находиться в это время в любом городе, населенном пункте опасно. Если говорить о российской агрессии, то за время пребывания россиян в Черниговской области было разрушено или повреждено более 3,5 тысяч объектов недвижимости - как жилые, так и административные здания. Из них более 95% - это имущество, принадлежащее гражданским лицам, не имеющее никакой связи с военными объектами. Враг умышленно наносил авиаудары, бомбардировки, артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре нашей области".

Глава региона подчеркнул, что в городе Чернигов, административном центре области, погибли более 300 человек, а в целом в области - более 500 человек, при этом около 1,5 тысячи человек получили ранения:

"Я не могу сказать точное количество убитых из-за того, что мы до сих пор продолжаем находить трупы в местах, где находятся российские военные-агрессоры. Почти все территории, где находится российская армия, "загрязнены". Там везде есть мины и остатки неразорвавшихся боеприпасов. Кроме многочисленных ракетных ударов, даже использования запрещенных кассетных бомб, российские солдаты, выходя из области, заминировали все территории пребывания. Поэтому наши спасатели сейчас занимаются разминированием территорий. Естественно, мы начали с наиболее важной инфраструктуры – дорог, жилых кварталов, мест, где есть электричество и другие сети. У нас все еще есть участки, лесные зоны, которые заминированы, потому что они еще не в приоритете. Так что по разминированию проводится очень большая работа. Но все же избежать трагических инцидентов не удается. Недавно тракторист подорвался на мине, работая на своем поле. У нас есть карты мест, где они находились, когда вторглись в нашу область. Спасатели, пиротехники выезжают в те зоны и занимаются разминированием. Там, где побывала Россия-агрессор, мины встречаются практически со 100% показателем. Мы знаем, где они находятся, это почти две трети территории области".

По его словам, область ежедневно подвергается обстрелу с приграничных с Россией территорий.

"Как вы знаете, на прошлой неделе по поселку Десна был нанесен ракетный удар, в результате которого погибли 87 человек. Кроме того, в результате ракетного обстрела города Чернигов погибли 53 человека.

Хотелось бы, чтобы все понимали, что агрессия России направлена не только против Украины, но и против всего цивилизованного мира. Весь мир должен понимать, что если сегодня мы не сможем вместе одержать победу над общим врагом, то опасность будет неизбежна для каждой страны", - подчеркнул В.Чаус.