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Глава Минобороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

Глава Минобороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Яшару Гюлеру.
Армия
13 января 2024 г. 07:11
Глава Минобороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Яшару Гюлеру.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-аккаунте азербайджанского оборонного ведомства.

"Глубоко опечален вестью о гибели и ранении 12 января нынешнего года военнослужащих Вооруженных сил Турции в результате вероломного нападения членов террористической организации в районе проведения антитеррористической операции Pençe-Kilit. Мы разделяем ваше горе. Решительно осуждаем любые проявления террора. В непримиримой борьбе с терроризмом мы неизменно рядом с Вооруженными силами братской Турции, поддерживаем вас.

Желаю упокоения душ героических турецких солдат, ставших шехидами, выражаю глубокие соболезнования их семьям, мы разделяем их скорбь. Да ниспошлет Всевышний исцеления раненым", - говорится в соболезновании.

Напомним, что при отражении атаки террористов в зоне проведения операции "Пендже-Килит" на севере Ирака погибли девять военнослужащих ВС Турции. В качестве ответной меры турецкие ВВС нанесли авиаудары по террористическим целям в районах Метина, Хакурк, Гара и Кандиль, в результате ликвидировано 29 объектов террористов, нейтрализованы 15 боевиков.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan müdafiə naziri Türkiyəyə başsağlığı verib: "Sizin acınız bizim acımızdır"

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