Глава Минобороны Азербайджана провел встречу с начальником Генштаба ВС Турции

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с визитом в Стамбуле для участия в международной оборонной выставке IDEF-2021, встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики генерало

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с визитом в Стамбуле для участия в международной оборонной выставке IDEF-2021, встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики генералом армии Яшаром Гюлером.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития военно-технического сотрудничества и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.