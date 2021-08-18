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Глава Минобороны Азербайджана провел встречу с начальником Генштаба ВС Турции

Глава Минобороны Азербайджана провел встречу с начальником Генштаба ВС Турции Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с визитом в Стамбуле для участия в международной оборонной выставке IDEF-2021, встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики генерало
Армия
18 августа 2021 г. 14:48
Глава Минобороны Азербайджана провел встречу с начальником Генштаба ВС Турции
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Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с визитом в Стамбуле для участия в международной оборонной выставке IDEF-2021, встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики генералом армии Яшаром Гюлером.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития военно-технического сотрудничества и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijani Defense Minister meets with Turkish Chief of General Staff 
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov Türkiyənin Baş Qərargah rəisi ilə görüşüb

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