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Глава Минобороны Азербайджана и Турции обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества

Глава Минобороны Азербайджана и Турции обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 28 мая встретился с находящимся с рабочим визитом в стране турецким коллегой Яшаром Гюлером.
Армия
28 мая 2025 г. 18:10
Глава Минобороны Азербайджана и Турции обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 28 мая встретился с находящимся с рабочим визитом в стране турецким коллегой Яшаром Гюлером.

Об этом Report сообщили в азербайджанском оборонном ведомстве.

В ходе встречи была выражена уверенность, что сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, основанное на взаимном доверии и поддержке, будет и впредь успешно развиваться. Было отмечено, что стратегический союз между странами построен на отношениях дружбы и братства.

На встрече обсуждались перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также была отмечена важность дальнейшего расширения работы в этом направлении.

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Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov türkiyəli həmkarı ilə əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə edib

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