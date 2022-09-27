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Глава ГПС: Во время последней провокации уничтожены десятки армянских боевых постов

Глава ГПС: Во время последней провокации уничтожены десятки армянских боевых постов В ответ на провокации, совершенные Арменией на границе с Азербайджаном 13-14 сентября, уничтожены 2 зенитно-ракетных дивизиона «С-300» противника, 2 пункта управления комплексом "S-125" с боевыми комплектами, радиолокационная система Р-18", РЭБ R-330 "Jit
Армия
27 сентября 2022 г. 04:21
Глава ГПС: Во время последней провокации уничтожены десятки армянских боевых постов

В ответ на провокации, совершенные Арменией на границе с Азербайджаном 13-14 сентября, уничтожены 2 зенитно-ракетных дивизиона «С-300» противника, 2 пункта управления комплексом "S-125" с боевыми комплектами, радиолокационная система Р-18", РЭБ R-330 "Jitel" и антенно-усилительные устройства.

Как сообщает Report, об этом в интервью официальной прессе заявил начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджанской Республики генерал-полковник Эльчин Гулиев.

Он отметил, что в результате точных ударов был уничтожен склад военных боеприпасов противника, а пожар на этой военной базе часами сопровождался взрывами ракет и боеприпасов.

"Хотел бы подчеркнуть, что на сегодняшний день оперативная обстановка на всей линии государственной границы, в том числе на государственной границе с Арменией, находится под нашим строгим контролем, любая угроза безопасности нашей границы решительно предотвращается и будет предотвращаться впредь", - глава ГПС.

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Версия на азербайджанском языке DSX rəisi: “Son təxribatı zamanı Ermənistanın onlarla döyüş məntəqəsi məhv edilib”

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