Глава ГПС: Новые воинские части будут охранять значимую часть границы с Арменией

После восстановления территориальной целостности нашей страны и освобождения наших государственных границ от оккупации в соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева на э

После восстановления территориальной целостности нашей страны и освобождения наших государственных границ от оккупации в соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева на этих территориях осуществляются последовательные меры по созданию необходимой инфраструктуры пограничной обороны и охраны, улучшению условий службы и социального обеспечения военнослужащих.

Как сообщает Report, об этом на открытии двух новых воинских частей ГПС на территории Губадлинского и Лачинского районов заявил начальник Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев.

Он подчеркнул, что начало служебно-боевых действий новых воинских частей является очередным проявлением высокого внимания к вопросам охраны государственной границы.

Глава ГПС отметил, что начало деятельности новых воинских частей, которые будут отвечать за охрану значимой части государственной границы с Арменией, имеет особое значение.