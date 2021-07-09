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Глава ГПС: Новые воинские части будут охранять значимую часть границы с Арменией

Глава ГПС: Новые воинские части будут охранять значимую часть границы с Арменией После восстановления территориальной целостности нашей страны и освобождения наших государственных границ от оккупации в соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева на э
Армия
9 июля 2021 г. 13:20
Глава ГПС: Новые воинские части будут охранять значимую часть границы с Арменией

После восстановления территориальной целостности нашей страны и освобождения наших государственных границ от оккупации в соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева на этих территориях осуществляются последовательные меры по созданию необходимой инфраструктуры пограничной обороны и охраны, улучшению условий службы и социального обеспечения военнослужащих.

Как сообщает Report, об этом на открытии двух новых воинских частей ГПС на территории Губадлинского и Лачинского районов заявил начальник Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев.

Он подчеркнул, что начало служебно-боевых действий новых воинских частей является очередным проявлением высокого внимания к вопросам охраны государственной границы.

Глава ГПС отметил, что начало деятельности новых воинских частей, которые будут отвечать за охрану значимой части государственной границы с Арменией, имеет особое значение.

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Версия на английском языке SBS chief: New military units will protect significant part of state border with Armenia
Версия на азербайджанском языке DSX rəisi: "Yeni hərbi hissələr Ermənistanla sərhədin əhəmiyyətli hissəsini qoruyacaq"

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