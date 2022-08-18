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Глава ГПС: На освобожденных территориях Азербайджана начата организация пограничного контроля

Глава ГПС: На освобожденных территориях Азербайджана начата организация пограничного контроля 19:27
Армия
18 августа 2022 г. 19:55
Глава ГПС: На освобожденных территориях Азербайджана начата организация пограничного контроля

На освобожденных территориях Азербайджана начата организация пограничного контроля.

Как передает Report, об этом сказал начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев на торжественной церемонии по случаю 103-летия пограничной охраны Азербайджана.

Он подчеркнул, что азербайджанские пограничники в ходе 44-дневной Отечественной войны успешно выполнили боевые задачи, поставленные президентом, Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым.

Было отмечено, что после восстановления территориальной целостности нашего государства, в том числе освобождения от оккупации государственной границы с Арменией, по поручению главы государства на этих территориях ускоренными темпами продолжается реализация комплексных мер по созданию необходимой инфраструктуры пограничной охраны, улучшению служебных условий и социального обеспечения военнослужащих, в кратчайшие сроки на освобожденных территориях созданы новые воинские части, начали функционировать пограничные боевые пункты, на соответствующих участках начата организация пограничного контроля.

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Версия на английском языке State Border Service: Organization of border control launched in liberated Azerbaijani territories
Версия на азербайджанском языке DSX rəisi: "Azad edilmiş ərazilərdə sərhəd nəzarəti işinin təşkilinə başlanılıb"

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