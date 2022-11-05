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Глава Госкомиссии Азербайджана: Продолжаются поиски 6 военнослужащих, пропавших без вести на Отечественной войне

Глава Госкомиссии Азербайджана: Продолжаются поиски 6 военнослужащих, пропавших без вести на Отечественной войне "Активно продолжается процесс поиска шести наших военнослужащих, пропавших без вести на Отечественной войне".
Армия
5 ноября 2022 г. 05:03
Глава Госкомиссии Азербайджана: Продолжаются поиски 6 военнослужащих, пропавших без вести на Отечественной войне

"Активно продолжается процесс поиска шести наших военнослужащих, пропавших без вести на Отечественной войне".

Как передает Report, об этом говорится в статье председателя Государственной Комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, начальника Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджанской Республики генерал-полковника Али Нагиева под названием "Покоренная за 44 дня вершина триумфа", которая опубликована в газете "Азербайджан".

Подчеркивается, что в результате оперативных и безотлагательных мер, осуществленных Государственной комиссией в рамках взаимодействия с соответствующими государственными органами и международными институтами, стало известно, что 12 наших военнослужащих получили ранения и попали в плен в ходе боевых действий, и при посредничестве международных организаций они были освобождены в короткие сроки и возвращены на родину.

"К сожалению, судьба шести наших военнослужащих до сих пор не прояснилась, в настоящее время активно продолжается процесс их поиска. Мы верим, что в скором времени будет положен конец тоске их близких и членов семьи, и судьба наших военнослужащих прояснится", - отмечается в статье.

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Версия на азербайджанском языке Komissiya sədri: “Vətən müharibəsində itkin düşmüş 6 hərbi qulluqçumuzun axtarışı prosesi aktiv şəkildə davam etdirilir”

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