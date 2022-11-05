Глава Госкомиссии Азербайджана: Продолжаются поиски 6 военнослужащих, пропавших без вести на Отечественной войне

"Активно продолжается процесс поиска шести наших военнослужащих, пропавших без вести на Отечественной войне".

"Активно продолжается процесс поиска шести наших военнослужащих, пропавших без вести на Отечественной войне".

Как передает Report , об этом говорится в статье председателя Государственной Комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, начальника Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджанской Республики генерал-полковника Али Нагиева под названием "Покоренная за 44 дня вершина триумфа", которая опубликована в газете "Азербайджан".

Подчеркивается, что в результате оперативных и безотлагательных мер, осуществленных Государственной комиссией в рамках взаимодействия с соответствующими государственными органами и международными институтами, стало известно, что 12 наших военнослужащих получили ранения и попали в плен в ходе боевых действий, и при посредничестве международных организаций они были освобождены в короткие сроки и возвращены на родину.

"К сожалению, судьба шести наших военнослужащих до сих пор не прояснилась, в настоящее время активно продолжается процесс их поиска. Мы верим, что в скором времени будет положен конец тоске их близких и членов семьи, и судьба наших военнослужащих прояснится", - отмечается в статье.