Глава Госкомиссии Азербайджана: Продолжаются поиски 6 военнослужащих, пропавших без вести на Отечественной войне

"Активно продолжается процесс поиска шести наших военнослужащих, пропавших без вести на Отечественной войне".
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Подчеркивается, что в результате оперативных и безотлагательных мер, осуществленных Государственной комиссией в рамках взаимодействия с соответствующими государственными органами и международными институтами, стало известно, что 12 наших военнослужащих получили ранения и попали в плен в ходе боевых действий, и при посредничестве международных организаций они были освобождены в короткие сроки и возвращены на родину.
"К сожалению, судьба шести наших военнослужащих до сих пор не прояснилась, в настоящее время активно продолжается процесс их поиска. Мы верим, что в скором времени будет положен конец тоске их близких и членов семьи, и судьба наших военнослужащих прояснится", - отмечается в статье.