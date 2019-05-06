Глава Генштаба ВС Беларуси прибыл с официальным визитом в Азербайджан

По приглашению первого заместителя министра обороны Азербайджанской Республики, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника Наджмеддина Садыкова 5 мая делегация Вооруженных Сил Республики Беларусь во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил – первым заместителем министра обороны Республики Беларусь генерал-майором Олегом Белоконевым прибыла с официальным визитом в Азербайджан.
Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
Səid QəribАвтор новости