Глава Генштаба ВС Беларуси прибыл с официальным визитом в Азербайджан

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По приглашению первого заместителя министра обороны Азербайджанской Республики, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника Наджмеддина Садыкова 5 мая делегация Вооруженных Сил Республики Беларусь во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил – первым заместителем министра обороны Республики Беларусь генерал-майором Олегом Белоконевым прибыла с официальным визитом в Азербайджан.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.