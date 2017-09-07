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    Глава Генштаба России проведет встречу с начальником Генштаба ВС Азербайджана

    Валерий Герасимов прибыл в Баку

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов проведет встречу с первым заместителем министра обороны – начальником генерального штаба Вооруженных сил республики генерал-полковником Наджмеддином Садыковым. Как сообщает Report со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций минобороны России, встреча состоится в рамках рабочего визита В. Герасимова в Азербайджан.

    Глава российского генштаба прибыл в Баку для проведения переговоров с председателем Военного комитета НАТО генерал-полковником Петром Павлом по актуальным вопросам международной безопасности.

    По информации пресс-службы минобороны России, в рамках визита планируется также встреча В. Герасимова с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. 

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