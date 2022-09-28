Глава Генштаба Азербайджанской армии встретился с семьями шехидов в Тбилиси

В рамках официального визита в Грузию первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев 28 сентября встретился с семьями шехидов.

В рамках официального визита в Грузию первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев 28 сентября встретился с семьями шехидов.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства, встреча прошла в посольстве Азербайджана в Грузии.

Посол Фаиг Гулиев проинформировал начальника Генерального штаба Азербайджанской армии о деятельности диппредставительства, реализованных проектах и ​​проделанной работе.

Встреча началась с почтения минутой молчания памяти шехидов. Посол Фаиг Гулиев рассказал о поддержке и помощи, оказанной нашими соотечественниками, проживающими в Грузии, Азербайджанскому государству в годы Первой и Второй карабахских войн. Он сказал, что 22 наших соотечественника из Грузии стали шехидами. Было отмечено, что на основе поручений президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего посольство интересуется заботами семей шехидов и пытается решить их проблемы.

Генерал-полковник Керим Велиев поделился воспоминаниями о некоторых шехидах из Грузии, в том числе о Национальном герое Азербайджана полковнике Ильгаре Мирзоеве. Начальник Генерального штаба отметил, что наши соотечественники из Грузии проявили настоящий героизм в Отечественной войне.

Родители, родные и близкие шехидов, принявшие участие во встрече, выразили благодарность за проявленные внимание и заботу.

Затем членам семей шехидов были вручены памятные подарки.