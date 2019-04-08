Начальник Генштаба ВС Азербайджана посетил Оперативный центр Королевских ВВС Саудовской Аравии

В рамках официального визита в Саудовскую Аравию делегация во главе с первым заместителем министра обороны Азербайджанской Республики – начальником Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковником Наджмеддином Садыковым посетила Оперативный центр Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Саудовской Аравии.
Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
Состоялась встреча между генерал-полковником Н.Садыковым и командующим ВВС Саудовской Аравии Турки бин Бендером бин Абдульазизом.
Стороны обсудили вопросы военного сотрудничества между двумя странами.
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