Начальник Генштаба ВС Азербайджана посетил Оперативный центр Королевских ВВС Саудовской Аравии

Глава Генштаба Азербайджана посетил центр ВВС Саудовской Аравии

8 апреля, 2019 13:50

© mod.gov.az https://report.az/storage/news/ff2de2685d74a06e2293bf7dfa13dc6b/ee69bfcd-b773-4410-a6fb-f154ceded401_292.jpg В рамках официального визита в Саудовскую Аравию делегация во главе с первым заместителем министра обороны Азербайджанской Республики – начальником Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковником Наджмеддином Садыковым посетила Оперативный центр Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Саудовской Аравии. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. Состоялась встреча между генерал-полковником Н.Садыковым и командующим ВВС Саудовской Аравии Турки бин Бендером бин Абдульазизом. Стороны обсудили вопросы военного сотрудничества между двумя странами.