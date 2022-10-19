Глава Донецкой области раскрыл статистику освобожденных территорий

Продвижение украинских войск и освобождение территорий продолжается, после освобождения Харьковской области идет освобождение Донецкой области, где деоккупированы 43 населенных пункта.

Продвижение украинских войск и освобождение территорий продолжается, после освобождения Харьковской области идет освобождение Донецкой области, где деоккупированы 43 населенных пункта.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил глава Донецкой областной военной администрации Украины Павел Кириленко.

По его словам, местность довольно опасная: "Полностью освобождены Святогорская и Лиманская территориальные общины. Сейчас завершаются стабилизационные работы, идет восстановление жизнеобеспечения указанных общин, консервация разрушенных домов, идет подготовка к зиме. По ситуации, которая сложилась на территории области, наиболее тяжелая на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Сейчас продолжаются тяжелые бои, враг пытается прорваться, ведет наступательные бои на Бахмутском направлении, но ему это не удается. Так же на Авдеевском направлении. В целом по всей линии фронта идут обстрелы, враг обстреливает города и деревни".

Кириленко отметил, что по всей стране есть проблема с электроснабжением, враг стреляет по объектам критической инфраструктуры: "Что касается Донбасса, ситуация крайне сложная. Частично восстановлено электроснабжение, мобильная связь в освобожденных общинах. В Святогорской и Лиманской общинах возобновлена ​​мобильная связь, завозятся продукты питания, выплачиваются пенсии по Укрпочте, также выплачивают одноразовую помощь от международных партнеров".