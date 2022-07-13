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Глава Донецкой области: Целью противника был захват Краматорска и Славянска до июня

Глава Донецкой области: Целью противника был захват Краматорска и Славянска до июня "За последний месяц произошли изменения в направлении города Лиман Донецкой области. На этом направлении враг еще больше приблизился к Славянску. Однако серьезных изменений на всех основных позициях не произошло".
Армия
13 июля 2022 г. 15:01
Глава Донецкой области: Целью противника был захват Краматорска и Славянска до июня

"За последний месяц произошли изменения в направлении города Лиман Донецкой области. На этом направлении враг еще больше приблизился к Славянску. Однако серьезных изменений на всех основных позициях не произошло".

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил глава Донецкой областной военной государственной администрации Павел Кириленко.

Он отметил, что хотя российские вооруженные силы и вели наступательные действия в направлении Донецкой области, но практически не добились успеха: "С тактической точки зрения ВС Украины отступили из соседнего города Лисичанск Луганской области, чтобы не попасть в окружение, сохранить живую силу и перегруппироваться для обороны Донецкой области. Сейчас мы находимся в городе Краматорске, который является временным центром Донецкой области. Стратегической целью противника был захват Славянска и Краматорска до июня. Нынешняя ситуация свидетельствует о дисциплине и профессионализме Вооруженных сил Украины".

П.Кириленко подчеркнул, что гуманитарная ситуация находится под контролем: "Основная проблема в провинции - полное отсутствие газоснабжения. Причиной тому является выход из строя газовой линии в зоне активных боевых действий. Ремонтные работы станут возможны только после частичного освобождения территории, по которой проходит газопровод. Что касается перевозки продуктов питания и гуманитарных грузов, ситуация находится под контролем. Для жителей городов, сел и даже самых маленьких населенных пунктах, где нет водоснабжения, вода доставляется на машинах. Электроснабжение обеспечивается пусть и с кратковременными перебоями. Ситуация, в целом, находится под контролем. Но чтобы удержать область в руках и остановить противника необходима эвакуация населения. Это позволит, в первую очередь, минимизировать количество жертв среди мирных жителей и сосредоточить основное внимание на обеспечении обороны".

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Версия на английском языке Donetsk governor: Russian troops aimed to capture Kramatorsk, Sloviansk by June
Версия на азербайджанском языке Donetsk vilayətinin rəhbəri: "Düşmənin məqsədi iyunadək Kramatorsk və Slavyanskı ələ keçirmək idi"

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