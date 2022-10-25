Глава департамента: У Азербайджана есть все, чем обладает Турция

У Азербайджана есть все то, чем обладает Турция.

У Азербайджана есть все, чем обладает Турция.

Об этом турецкому бюро Report сказал глава Департамента оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, посетивший проходящую в Стамбуле выставку оборонной, аэрокосмической и космической промышленности SAHA EXPO 2022.

По его словам, выставка позволяет демонстрировать потенциал оборонной промышленности Турции и устанавливать различные связи: "В рамках мероприятия состоится знакомство с образцами местной и национальной продукции, а также будут установлены новые отношения с сотнями компаний из разных стран мира".

Демир также коснулся сотрудничества между двумя странами в области оборонной промышленности: "Сегодня здесь присутствуют наши азербайджанские братья. Сотрудничество между двумя странами в области оборонной промышленности успешно продолжается и будет выведено на еще более высокий уровень. Я полагаю, что между Азербайджаном и Турцией будут достигнуты новые соглашения в области оборонной промышленности. У Азербайджана есть все, чем обладает Турция. Если будет спрос или потребность со стороны Азербайджана на все, что здесь представлено, мы проведем переговоры на любом уровне, обсудим эти вопросы".