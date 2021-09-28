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Глава ANAMA встретился с участвовавшими в Отечественной войне сотрудниками

Глава ANAMA встретился с участвовавшими в Отечественной войне сотрудниками Председатель Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов провел встречу с сотрудниками агентства, участвовавшими в Отечественной войне.
Армия
28 сентября 2021 г. 14:53
Глава ANAMA встретился с участвовавшими в Отечественной войне сотрудниками

Председатель Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов провел встречу с сотрудниками агентства, участвовавшими в Отечественной войне.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ANAMA.

Было отмечено, что сотрудники ANAMA, осуществляющие рискованную и ответственную деятельность по разминированию, принимали участие в Отечественной войне и сражались за освобождение азербайджанских земель от оккупации, некоторые из них стали шехидами.

Участники войны поделились впечатлениями о сражениях, отметили, что благодаря операции "Железный кулак", силе нашей армии, единству и поддержке азербайджанского народа была достигнута победа.

Председатель агентства В. Сулейманов подчеркнул, что ANAMA с большой ответственностью выполняет все обязательства, внося вклад в процесс возвращения вынужденных переселенцев на родные земли.

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Версия на азербайджанском языке ANAMA sədri Agentliyin müharibə iştirakçısı olan əməkdaşları ilə görüşüb  

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